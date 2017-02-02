Источник: meduza.io

Популярный интернет-мем Ждун стал героем болотной фотосессии, созданной в Челябинской области. Странное существо, олицетворяющее ждущих чего-то людей, появилось на знаменитой фотографии "Болотного школьника". Автор ремейка назвал свою работу "Успешный Ждун". На картинке похожее на тюленя и слона существо сидит в болоте за офисным столом.

Героем оригинала этого изображения, напомним, является ученик сельской школы из Челябинской области Игорь Назаров. Он с помощью своего брата устроил необычную фотосессию в болоте летом 2016 года и почти сразу стал интернет-мемом.

Ждун же начал набирать популярность в российских соцсетях в январе 2017-го. Его уже помещали на картины известных художников, на фотографии рядом с Лениным и современными политиками. Впервые странное существо можно было увидеть весной прошлого года. Скульптор Маргрит ван Брифорт из Нидерландов создала фигуру Homunculus Loxodontus. По словам девушки, она вдохновлялась людьми, сидящими в очереди к врачу, и залами ожидания.

Кстати, свой Ждун появился и у "Челябинского эха". Его можно увидеть сидящим на стуле в редакции и в кресле звукорежиссера. Снимки размещены в нашем аккаунте в Instagram и в группе в соцсети "ВКонтакте".

Источник: meduza.io

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