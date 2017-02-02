Фото с сайта www.slivki.by

«Империя игр» на улице Орджоникидзе закрывается. Причина в том, что собственник - развлекательный холдинг "Мегаполис" - решил избавиться от бизнеса из-за убыточности. Боулинг-клуб открыли в 2000 году. На тот момент заведение было популярным, однако сейчас люди предпочитают проводить свободное время в больших ТРК, и доходы "Империи игр" падают год от года.

Дирекция рассматривает как вариант продажи бизнеса, так и реализацию здания. Помещение площадью в 1 тыс. 161 кв. м может быть выставлено на торги за 21,5 млн. Как рассказал в интервью сайту 74.ru исполнительный директор холдинга "Мегаполис" Илья Бараковских, клуб будет работать до конца марта, а потом закроется.

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