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«Империя игр» на улице Орджоникидзе закрывается
02.02.2017 г. 12:57
Фото с сайта www.slivki.by
«Империя игр» на улице Орджоникидзе закрывается. Причина в том, что собственник - развлекательный холдинг "Мегаполис" - решил избавиться от бизнеса из-за убыточности. Боулинг-клуб открыли в 2000 году. На тот момент заведение было популярным, однако сейчас люди предпочитают проводить свободное время в больших ТРК, и доходы "Империи игр" падают год от года.
Дирекция рассматривает как вариант продажи бизнеса, так и реализацию здания. Помещение площадью в 1 тыс. 161 кв. м может быть выставлено на торги за 21,5 млн. Как рассказал в интервью сайту 74.ru исполнительный директор холдинга "Мегаполис" Илья Бараковских, клуб будет работать до конца марта, а потом закроется.
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