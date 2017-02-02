Эксперт: банкротства застройщиков в 2017 году на Южном Урале продолжатся

Фото с сайта primorsky.ru

Банкротства застройщиков в 2017 году на Южном Урале продолжатся. Об этом в разговоре с корреспондентом "Челябинского эха" заявил управляющий партнер компании DevelopmentPro Андрей Бодрягин. По данным Рейтингового агентства строительного комплекса, сейчас в регионе на разных стадиях банкротства находятся пять строительных компаний. На их долю приходится до 100 тыс. кв. метров замороженного жилья. В 2015 году банкротом в отрасли числилась только одна фирма. Причиной спада на рынке стало то, что в области установилась предельно низкая цена на жилье, которая не стимулирует спрос, а только заставляет подрядчиков экономить на качестве, считает Андрей Бодрягин.

«Банкротства фирм будут продолжаться, никуда мы от этого не денемся, из-за специфики челябинского строительства, из-за тотально низкой стоимости квадратного метра, которая не позволяет просто инвестировать в улучшение качества жилья, оно от этого очень сильно страдает. А при низком качестве жилья, соответственно, прямо пропорционален спрос - чем ниже качество, тем хуже спрос. Поэтому, пока застройщики не перестроятся на новые технологические рельсы, не будут предлагать проекты и жилье другого качества, банкротства будут продолжаться. Инвестиционная составляющая в продаже такого жилья тоже сошла уже на нет. Соответственно, притока денег в наш регион не ожидается, особенно от внешних инвесторов из других регионов, в которых все достаточно хорошо», - прокомментировал Андрей Бодрягин.

В 2017 году у местных застройщиков просто не останется денег, чтобы развивать новые проекты, добавил эксперт. Ситуация на рынке челябинской недвижимости, по его словам, не будет меняться, пока компании не сосредоточатся на улучшении качества жилья и обновлении материально-технической базы.

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