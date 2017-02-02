Фото с сайта sledcom.ru

Пьяная женщина в Челябинской области задушила ребенка во сне. 31-летняя жительница Юрюзани легла спать с новорожденным сыном. Женщина покормила месячного мальчика грудью, уснула и случайно навалилась на него телом, перекрыв кислород. В результате младенец скончался. Эксперты назвали причиной смерти механическую асфиксию. В отношении женщины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Материалы направлены в суд.

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