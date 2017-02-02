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30.01.2017 г. | 13:38
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30.01.2017 г. | 13:33
В Кыштыме 10-летнему мальчику вырвали здоровый зуб
02.02.2017 г. 12:44
В Кыштыме 10-летнему мальчику вырвали здоровый зуб. Причем он находился не рядом с больным, а совсем в другом месте. Жительница Кыштыма вместе с сыном обратилась во взрослую поликлинику городской больницы. У мальчика заболел молочный зуб, и было решено его удалить. Ребенку поставили обезболивающий укол и провели хирургическую процедуру. Однако уже дома женщина заметила, что укол был в верхнюю челюсть, а зуб удалили на нижней. Об этом инциденте мать мальчика рассказала в социальных сетях.
"Сын аж взвизгнул от боли. Я еще удивилась, подумала какая-то анестезия у них плохая", - написала женщина. Врач, который удалял зуб, пояснил сайту U24.Ru, что вырвал именно тот, на который показал ребенок.
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