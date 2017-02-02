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Аграрии Челябинской области получат более 1 млрд рублей в виде субсидий по инвесткредитам. На Южный Урал направили деньги из федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по займам, которые привлекли сельхозпроизводители на развитие бизнеса. На эти цели правительство России направило почти 60 млрд рублей, деньги разделили на 77 регионов. Челябинская область получила 1 млрд 377 млн рублей. На софинансирование расходных обязательств бюджет региона добавит 200 млн рублей.

«Для Челябинской области АПК – это одна из точек роста. Суммарный вес регионального АПК в экономике области постоянно растет, и эту тенденцию мы постараемся закрепить», – подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

В 2017 году механизм кредитной поддержки аграрной отрасли существенно изменили. Так, средства на субсидирование инвесткредитов выделяются одним распоряжением правительства России сразу по всем направлениям производства. Это упростит механизм и сократит сроки доведения денег до получателей. Кредиты будут выдавать не более чем под 5%.

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