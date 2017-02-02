Фото с сайта adi19.ru

Челябинцы объявили голодовку из-за отказа в приватизации комнат медицинского общежития. От пищи отказались люди, которые занимают помещения в здании на проспекте Победы. Общежитие принадлежит областной больнице №3. Жители требуют дать им возможность приватизировать комнаты, однако не могут получить разрешение от минздрава. В надежде сдвинуть дело с мертвой точки семьи уже несколько дней отказываются от пищи и только пьют воду.

Как уточняет агентство «Урал-пресс-информ», в минздраве отдавать блоки на приватизацию отказываются потому, что комнаты предназначены только для временного проживания и не имеют статуса площадей социального найма. Приватизировать же по закону можно только последние. Однако жильцы заявляют, что часть здания все-таки переведена в собственность тех, кто занимает комнаты.

Голодовка, которая началась неделю назад, в медицинском общежитии уже вторая за эту зиму. В первый раз жители перестали принимать пищу в декабре, но согласились питаться снова после того, как некоторые помещения отремонтировали.

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