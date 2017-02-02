Фото с сайта newsofstars.ru

Максим Фадеев опубликовал на официальных каналах в YouTube и Instagram клип, снятый в Челябинске на языке жестов. Продюсер поблагодарил клуб для молодежи с особенностями здоровья «Наше место» за работу над видеорядом к песне Breach The Line. Режиссером клипа стал студент факультета «Режиссура кино и телевидения» Челябинского института культуры Эдуард Ершов, который ранее стал лауреатом проекта #Равныйравному в номинации «Социальная реклама». В съемках приняли участие несколько десятков человек, которые не являются профессиональными актерами. Они прошли специальный курс, чтобы в кадре транслировать английский текст песни жестами языка глухонемых. На данный момент клип Breach The Line, размещенный на YouTube, просмотрели более 400 тыс. человек.

Видео: МАКСИМ ФАДЕЕВ / youtube.com

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