Фото с сайта www.culture-chel.ru

Камерный театр подарит на День влюбленных безлимитный абонемент самой красивой паре Челябинска. Конкурс проходит на официальной странице театра в соцсети "ВКонтакте". Стартовал он в понедельник, 30 января, и на данный момент в соревновании принимают участие семь пар. Чтобы присоединиться к борьбе за звание "самой красивой и влюбленной пары", нужно прислать не более пяти совместных фотографий. За конкурсантов с помощью "лайков" голосуют пользователи. Те, кто наберет наибольшее число отметок "мне нравится", 13 февраля получат две бесплатные проходки на все февральские спектакли театра. Также организаторы обещают поощрительные призы для участников.

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