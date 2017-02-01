Сумасшедшие гонки на нелепых катательных аппаратах в Челябинске

В Челябинске пройдут гонки нелепых катательных аппаратов - «ЦАРЬ ГОРЫ». Соревнования по спуску с горы на самодельных конструкциях организует радио DFM. Турнир состоится 25 февраля в парке «Сад Победы».

Принять участие в гонках просто: необходимо собрать команду из 3-4 человек, пройти регистрацию по ссылке, сделать своими руками необычный аппарат, а затем на полной скорости скатить его с трехметровой горки. Задача - проехать по льду как можно дальше и эффектнее, впечатлить судей и зрителей.

Кубок «ЦАРЬ ГОРЫ» радио DFM организует в шестой раз. В турнирах уже приняли участие более 5000 человек. Катательные аппараты делали из линолеума, пластика, дерева, использовали порой непредсказуемые предметы - холодильники, ванны, тазы, столы, кресла и др.

В этом году жюри оценит команды по нескольким критериям: креативность, надежность конструкции и дальность спуска. Отдельная номинация предусмотрена для бизнес-команд, которые сконструируют эксклюзивные фирменные сани.

Кубок Радио DFM по спуску с горы на необычных катательных аппаратах пройдет 25 февраля в парке «Сад Победы». В программе: проводы зимы, яркий заезд участников, конкурсы и, конечно же, ценные подарки.

Вход участникам и зрителям — свободный!



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