Фото с сайта misanec.ru

Воспитатель до синяков избила ребенка проводом от зарядника. Поводом для этого стало то, что мальчик вырезал свое изображение из общей фотографии группы. Жертвой побоев 21 декабря стал 5-летний сын женщины. Разозлившись, мать пять раз ударила его по спине шнуром от зарядного устройства. Успокоившись, она обработала раны зеленкой. На следующий день женщина предупредила воспитателей детсада, что у сына имеется синяк на спине. Когда педагоги увидели, как сильно пострадал мальчик, они обратились в полицию.

Ребенка отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Против матери возбудили уголовное дело, материалы которого в скором времени рассмотрит суд. Женщине грозит срок до двух лет лишения свободы. Обвиняемая работает воспитателем в одном из детских садов. Сейчас решается вопрос об отстранении ее от должности.

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