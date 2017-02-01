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У супружеской пары в Челябинской области арестовали вертолет за долг в 750 млн рублей
01.02.2017 г. 15:47
У супружеской пары в Челябинской области арестовали вертолет за долг в 750 млн рублей. Жителей Магнитогорска объявило в розыск управление службы судебных приставов по региону. Муж и жена скрываются и прячут имущество - несколько автомобилей и вертолет. Их задолженность оказалась самой большой на Южном Урале среди физических лиц.
Среди предприятий самым злостным неплательщиком признан «ЧелябГЭТ». Сумма долга по страховым и пенсионным взносам, а также налогам в бюджет составила более 767 млн рублей. На втором месте в рейтинге злостных неплательщиков, по данным управления судебных приставов региона, с долгом в 650 млн оказалась компания «Челябинск-Стройиндустрия». Рекордсменом по невыплаченным зарплатам стало озерское «Монтажно-строительное управление № 71». С должника было взыскано 9 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ».
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