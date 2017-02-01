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Сделки по продаже готового бизнеса в Челябинске за год подешевели на треть
01.02.2017 г. 15:02
Сделки по продаже готового бизнеса в Челябинске за год подешевели на треть. По последним данным, налаженное дело в городе сейчас можно приобрести менее чем за 2 млн рублей. В 2015-м стоимость бизнеса начиналась от 2 млн 800 тыс., приводит выкладки аналитиков Avito.ru «Курс дела».
Таким образом, покупка работающей компании в Челябинске - одна из наиболее выгодных в сравнении с прочими городами-милионниками. В одном ряду с южноуральской столицей стоят Омск, Нижний Новгород и Воронеж. Во всех этих городах за минувший год цены также рухнули, правда, динамика была неравномерной - 10, 23 и 35 процентов соответственно. Дороже всего приобретать дело в Москве. Там за него нужно выложить около 4 млн 700 тыс. Также в топе Санкт-Петербург, Самара, Уфа и Ростов-на-Дону. Средняя же цена бизнеса по России - 3 млн 600 тыс. рублей. Эта сумма - также результат годового снижения, но всего на 5%.
Как отмечают эксперты, проще всего собрать денег на интернет-магазин - на онлайн-ярмарке встречаются предложения всего за полмиллиона. В топ самых дорогих предприятий попали сельскохозяйственные и производственные. А покупатели чаще всего ищут запущенные в работу кафе и рестораны, магазины и компании по оказанию услуг.
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