Источник: www.cbr.ru

Стало известно, как будут выглядеть новые купюры номиналом 200 и 2 тыс. рублей. На них изобразят Севастополь и Владивосток. Совет директоров Банка России принял решение оформить банкноты на 200 рублей крымскими символами – изображением памятника затопленным кораблям и видом на Херсонес Таврический. На купюре номиналом 2 тыс. рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский и космодром «Восточный» в Амурской области. Эти символы впервые выбрали по итогам народного голосования.

Конкурс провели в период с июня по октябрь 2016 года. Всего было более 5 тыс. достопримечательностей-номинантов из более чем тысячи городов страны. Челябинск заявил на конкурс вариант с метеоритом, который в 2013 году прославил город на весь мир. Символ набрал значительное количество голосов, однако победить в конкурсе ему не удалось.

Источник: www.cbr.ru

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 01.02.2017 г.»