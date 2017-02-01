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30.01.2017 г. | 13:33
Стало известно, как будут выглядеть новые купюры номиналом 200 и 2 тыс. рублей
01.02.2017 г. 15:33
Стало известно, как будут выглядеть новые купюры номиналом 200 и 2 тыс. рублей. На них изобразят Севастополь и Владивосток. Совет директоров Банка России принял решение оформить банкноты на 200 рублей крымскими символами – изображением памятника затопленным кораблям и видом на Херсонес Таврический. На купюре номиналом 2 тыс. рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский и космодром «Восточный» в Амурской области. Эти символы впервые выбрали по итогам народного голосования.
Конкурс провели в период с июня по октябрь 2016 года. Всего было более 5 тыс. достопримечательностей-номинантов из более чем тысячи городов страны. Челябинск заявил на конкурс вариант с метеоритом, который в 2013 году прославил город на весь мир. Символ набрал значительное количество голосов, однако победить в конкурсе ему не удалось.
Источник: www.cbr.ru
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