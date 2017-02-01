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Девальвация рубля заставит многих южноуральцев покупать меньше импортных товаров. Если в 2017 году Минфин выполнит свои планы по принудительному ослаблению российской валюты на 10%, то это в первую очередь скажется на рядовых гражданах. Об этом заявил руководитель региональной дирекции по корпоративному бизнесу банка «Открытие» Василий Юдин.

«Я предполагаю, что экономика найдет какое-то равновесие. И при этих величинах, если девальвация все-таки произойдет, то сектор промышленности экономики адаптируется под изменившиеся условия. Собственно, сложнее происходит эта адаптация на уровне нас как частных лиц. Любая девальвация, если говорить о девальвации в отношении валюты, сокращает возможности потребителя в части приобретения товаров импортного производства. В целом, я предполагаю, что это не окажет существенного воздействия на текущую модель экономики», - прокомментировал Василий Юдин.

Председатель челябинского отделения "Деловой России" Константин Захаров считает, что курс доллара должен находиться в зоне от 60 до 75 рублей. Внутри этого "золотого коридора" экономика будет чувствовать себя нормально и сможет успешно развиваться.

«Все, что ниже, затрудняет экспорт, увеличивая издержки в рублевой зоне, а все, что выше по стоимости, тоже делает невозможными поставки из-за рубежа, то есть импортных комплектующих и так далее. Это тоже затрудняет внутреннее производство. Вот этот "золотой коридор", желательно было бы, чтобы правительство держало. Если же для правительства является приоритетом не реальный сектор, а, например, бюджетное наполнение или еще какие-то другие приоритеты, привлечение инвестора иностранного с инвестициями спекулятивными, тогда, конечно, эти коридоры могут сильно раздвигаться. Поэтому в целом инициатива по ослаблению рубля Минфином - это вполне нормальная мера, которая, отрицательно не скажется на местных производителях, наоборот, в лучшую сторону отразится на них», - считает Константин Захаров.

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