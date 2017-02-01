Эксперт: отмена санкций обвалит экономику Челябинской области

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Отмена санкций обвалит экономику Челябинской области. Такой прогноз сделал председатель челябинского отделения «Деловой России» Константин Захаров. Так он прокомментировал экспертные разговоры о том, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США, возможно, будут отменены экономические ограничения для российского бизнеса. Константин Захаров считает, что это будет серьезным ударом для некоторых отраслей экономики. В частности, машиностроение и сельское хозяйство не смогут так быстро адаптироваться к изменению условий. Эти сферы во время действия санкций наиболее преуспели в импортозамещении и привлекли самое серьезное количество инвестиций.

«В случае если будут отменены санкции, и западные товары, в том числе продукты, хлынут на российский рынок беспошлинно, то это создаст большие проблемы отечественному товаропроизводителю, сделает неокупаемыми или долгосрочно окупаемыми те инвестиции, которые происходили. А они рассчитаны на пять и более лет. И вот, если ранее, чем через пять лет откроются рынки, то есть будут сняты санкции, то это негативно скажется на инвесторах, которые вложили деньги в развитие этих производств. То есть это вот и есть совершенно четкий, понятный негативный фактор», - считает Константин Захаров.

По мнению Константина Захарова, для стратегических инвестиций, которые рассчитаны на долгосрочную перспективу со сроками пять и более лет, правительство должно продумывать защитные механизмы. В противном случае Россия никогда не станет интересна для серьезных производственных инвесторов, а будет по-прежнему считаться одной из самых высокорисковых территорий, добавил эксперт.

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