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В 2017 году МСБ Челябинской области будет сложнее добиться господдержки. Это связано с ужесточением условий для участия в программах, как федеральных, так и региональных. По словам управляющего расчетно-операционного офиса «Челябинский» банка ВТБ24 Елены Блиновой, по итогам 2016 года заметно сузился круг потенциальных получателей госпомощи в сфере малого и среднего предпринимательства.

«У нас в Челябинске такой фонд создан, и мы его залог принимали как твердый залог, то есть это было приравнено к недвижимости. Просто сейчас ужесточились требования по разным параметрам, и многие предприниматели малого и среднего бизнеса просто не могут использовать фонд. Потому что если раньше управленческая отчетность принималась, то сейчас только официальная. Там много параметров есть, которые ужесточил фонд. Их тоже понять можно, потому что, на самом деле, многие снизили бизнес, и закрытие бизнеса было. Понятно, что выплаты были большие у фонда. И если они поручаются, то они и выплачивают», - рассказала Елена Блинова.

Руководитель региональной дирекции по корпоративному бизнесу банка «Открытие» Василий Юдин сообщил, что по объему финансирования малого и среднего предпринимательства Челябинская область близка к Свердловской и Ханты-Мансийскому автономному округу. Это говорит о том, что в регионе есть достаточное число компаний, которые реализуют свои инвестиционные программы либо нуждаются в пополнении оборотных средств из-за роста бизнеса, заявил эксперт.

«Результаты 2017 года и для финансового сектора, и в целом для промышленности области будут позитивными в силу того, что адаптация происходила в 2015-2016 году, банки подстроили свои риск-модели, определились в целевых для себя клиентах, выстроили с ними работу и, собственно, продолжат ее активно уже в 2017 году. Поэтому мы ожидаем роста активности со стороны промышленных компаний, которые получили дополнительные возможности от девальвации рубля в части импортозамещения, и активно пытаются выходить со своей продукцией на внешние рынки», - прокомментировал Василий Юдин.

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