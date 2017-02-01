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Педофил в Челябинской области целый год насиловал 12-летнюю девочку
01.02.2017 г. 13:26
Фото с сайта sledcom.ru
Педофил в Челябинской области целый год насиловал 12-летнюю девочку. За это он получил 15 лет в колонии строгого режима. Следствие установило, что 32-летний мужчина в Усть-Катаве неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении школьницы. Все это происходило в течение 2015 года. Чтобы доказать вину педофила, следствию пришлось организовать несколько экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и судебно-биологическую. Суд назначил насильнику наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. В счет компенсации морального вреда с осужденного взыскано 400 тыс. рублей.
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