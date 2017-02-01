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Гордума Челябинска рассмотрит вопрос об отставке директоров транспортных предприятий. Причина - неудовлетворительные результаты работы. Отстранения руководителей МУПов потребовал депутат Константин Нациевский. В своем блоге в "Живом журнале" он опубликовал документ, в котором обращается к председателю комиссии по экономике с просьбой включить в повестку заседания рабочей группы гордумы по транспорту вопрос об отставках директоров трех предприятий. Речь идет о МУП «Челябинский автобусный транспорт», «Служба организации движения», «Челябинский городской электротранспорт».

Заседание группы намечено на 2 февраля. По его итогам Нациевский просит коллег обратиться к главе Челябинска Евгению Тефтелеву с предложением снять с должностей руководителей транспортных предприятий.

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