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Просрочка по кредитам в Челябинской области в 2016 году снизилась «по всем фронтам». Рассчитываться по долгам стали как все сегменты бизнеса, так и рядовые потребители. Об этом сообщила заместитель управляющего челябинского отделения Уральского управления Центробанка Елена Федина.

Другим позитивным трендом она назвала восстановление регионального рынка ипотечного кредитования, а также рост количества банковских ссуд, предоставленных под залог жилья. В прошлом году физические лица брали банковские ссуды на 21% чаще, чем в 2015-м. Что касается юрлиц, то больше всего займов взяли компании, которые занимаются производством и распределением электроэнергии, газа и воды. За 11 месяцев они кредитовались в два раза чаще, чем за тот же период 2015-го. В числовом выражении совокупность их займов составила 12 млрд рублей. Также высокий (плюс 73%) показатель роста банковской поддержки - у химических производств Южного Урала.

В целом объем кредитования в Челябинской области увеличился более чем на 3% и составил по итогам года 531 млрд рублей. При этом в реальный сектор экономики направили почти столько же, сколько в 2015-м - около 400 млрд, уточнила Федина. А динамичнее всего росла востребованность займов для малого и среднего бизнеса. За год объем кредитования МСБ вырос на 5%.

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