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На школу в Парковом Челябинская область получила 175 млн рублей из федерального бюджета
01.02.2017 г. 13:19
На школу в Парковом Челябинская область получила 175 млн рублей из федерального бюджета. Документ опубликован на сайте правительства России. Общая стоимость строительства школы с учетом оснащения оборудованием составляет свыше 870 млн рублей. По поручению губернатора Бориса Дубровского в правительство страны была направлена заявка на возмещение части затрат. Сегодня стало известно, что она одобрена. Челябинская область получит 175 млн 700 тыс. рублей.
Новая школа в Парковом рассчитана на 1175 учащихся. Она будет соответствовать самым современным стандартам. В здании предусмотрены два спортивных зала: на первом этаже – для игровых видов спорта, на втором – гимнастический зал. Там же разместятся актовый зал на 250 мест, большая библиотека для интерактивного обучения, а также кинозал. На пришкольной территории предусмотрены большое футбольное поле, беговая дорожка и две спортплощадки. Учреждение начнет работу в следующем учебном году.
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