- -22 ... -24 C°
- -19 ... -21 C°
- 60.3099р. + 0.2248
- 65.0322р. + 0.7472
-
30.01.2017 г. | 13:38
-
30.01.2017 г. | 13:33
Руку женщины зажало в тестораскаточной машине на предприятии в Челябинске
01.02.2017 г. 12:28
Руку женщины зажало в тестораскаточной машине на предприятии в Челябинске. Пострадавшая получила серьезную травму и была госпитализирована.
Как сообщили в городской службе спасения, произошло все сегодня, 1 февраля, на одном из предприятий по изготовлению хлебобулочных изделий в Калининском районе. Правую руку сотрудницы пекарни зажало между двумя металлическими валами тестораскаточной машины. На место происшествия прибыли врачи реанимационной бригады и спасатели. Пострадавшей сначала ввели обезболивающее, затем разобрали боковые стенки машины, затем - освободили руку.
"Сотрудница предприятия получила серьезную травму руки. Врачи оказали женщине неотложную помощь и госпитализировали", - сообщили в пресс-центре Челябинской городской службы спасения.
Видео: Челябинская городская служба спасения
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 23.01.2017 г. В Кыштыме пьяный мужчина прыгнул с моста в реку
- 23.01.2017 г. Пенсионер в Кыштыме две недели не мог выйти из дома из-за закрытой двери
- 23.01.2017 г. Людей зажало в «десятке» после ДТП на ЧТЗ
- 09.01.2017 г. Челябинец проснулся после новогодней ночи с наручниками на ноге
- 09.01.2017 г. Более 5 тыс. челябинцев обратились за экстренной помощью в новогодние праздники