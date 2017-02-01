Руку женщины зажало в тестораскаточной машине на предприятии в Челябинске. Пострадавшая получила серьезную травму и была госпитализирована.

Как сообщили в городской службе спасения, произошло все сегодня, 1 февраля, на одном из предприятий по изготовлению хлебобулочных изделий в Калининском районе. Правую руку сотрудницы пекарни зажало между двумя металлическими валами тестораскаточной машины. На место происшествия прибыли врачи реанимационной бригады и спасатели. Пострадавшей сначала ввели обезболивающее, затем разобрали боковые стенки машины, затем - освободили руку.

"Сотрудница предприятия получила серьезную травму руки. Врачи оказали женщине неотложную помощь и госпитализировали", - сообщили в пресс-центре Челябинской городской службы спасения.

Видео: Челябинская городская служба спасения

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