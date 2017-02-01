- -22 ... -24 C°
- -19 ... -21 C°
- 60.3099р. + 0.2248
- 65.0322р. + 0.7472
-
30.01.2017 г. | 13:38
-
30.01.2017 г. | 13:33
В Челябинской области производили масло, порождающее нервные расстройства
01.02.2017 г. 11:48
В Челябинской области производили масло, порождающее нервные расстройства. Продукцию, которая не соответствует стандартам, нашли специалисты Россельхознадзора. Как сообщили в пресс-службе ведомства, нарушителями оказались ИП Косов, который изготавливал сливочное масло «Башкирское» и «Крестьянское», а также ООО «СбытПродсервис» - масло сладко-сливочное несоленое 72,5% жирности. В этой продукции была превышено содержание сорбиновой кислоты. Масло продавалось в магазинах Свердловской области.
Сегодня сорбиновую кислоту - консервант Е200 - добавляют в десятки различных продуктов питания. Доказано, что вещество не обладает канцерогенными свойствами, однако у людей с повышенной чувствительностью к кислотам может спровоцировать кожную сыпь и отек тканей. Также Е200 при попадании в организм человека активно разрушает витамин В12. В результате могут проявиться нервные расстройства и интенсивное отмирание нервных клеток. Россельхознадзор проводит расследование по факту обнаруженных нарушений.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 23.01.2017 г. Почти тонну некачественного сливочного масла из Челябинской области уничтожили в Приамурье
- 13.01.2017 г. После смерти собаки в аэропорту Екатеринбурга Россельхознадзор опубликовал для челябинцев правила перевозки животных
- 14.12.2016 г. В Челябинской области выявили более 40 опасных скотомогильников
- 11.10.2016 г. В Челябинскую область завезли колбасу, зараженную африканской чумой свиней
- 26.08.2016 г. Вагон подтаявшей и старой рыбы из Приморья не пустили в Челябинск