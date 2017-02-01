Фото с сайта knews.kg

В Челябинской области производили масло, порождающее нервные расстройства. Продукцию, которая не соответствует стандартам, нашли специалисты Россельхознадзора. Как сообщили в пресс-службе ведомства, нарушителями оказались ИП Косов, который изготавливал сливочное масло «Башкирское» и «Крестьянское», а также ООО «СбытПродсервис» - масло сладко-сливочное несоленое 72,5% жирности. В этой продукции была превышено содержание сорбиновой кислоты. Масло продавалось в магазинах Свердловской области.

Сегодня сорбиновую кислоту - консервант Е200 - добавляют в десятки различных продуктов питания. Доказано, что вещество не обладает канцерогенными свойствами, однако у людей с повышенной чувствительностью к кислотам может спровоцировать кожную сыпь и отек тканей. Также Е200 при попадании в организм человека активно разрушает витамин В12. В результате могут проявиться нервные расстройства и интенсивное отмирание нервных клеток. Россельхознадзор проводит расследование по факту обнаруженных нарушений.

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