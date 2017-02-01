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Преступная группа из 18 человек украла у банка в Челябинске 22 млн рублей. Прокуратура утвердила в отношении мошенников обвинительное заключение, теперь их ждет суд. Руководителем группы являлся местный житель Евгений Кузнецов. Он, являясь главным специалистом по работе с розничными проблемными активами операционного офиса банка, используя свое служебное положение, предложил 17 челябинцам за денежное вознаграждение выступить в качестве заемщиков по кредитному договору на покупку автомобиля. Они обращались в банк и при этом использовали подложные документы о месте работы и справки, где была указана высокая зарплата. Кузнецов позаботился о том, чтобы в кредитной организации не заметили обмана. В результате его подельники получали крупные займы. Впоследствии банку деньги никто не возвращал.

Данная группа действовала на территории Челябинска с 2011 по 2014 год. Суммы автокредитов варьировались от 600 тыс. до 2,5 млн рублей. Общий ущерб банку составил свыше 22 млн рублей. Суд аретовал четыре автомобиля и квартиру, принадлежащие обвиняемым. Один из участников группы находится в розыске, в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.

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