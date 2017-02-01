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В Челябинске будут судить мужчину, бросавшегося под дорогие машины ради получения денег. Обвинение предъявлено жителю Калининградской области Рустаму Хотамову. Ему вменяют четыре эпизода инсценировок ДТП. Следствие установило, что с декабря 2013 по октябрь 2014 года Хотамов и его знакомые Еремеев, Фролов, Боголюбов, Магомедов, Ткаченко в Челябинске имитировали аварии, в которых якобы пострадал один из них, переходя проезжую часть перед автомобилем. Мошенники требовали с водителей деньги за дорогостоящие часы, которые сломались после удара. Сами мужчины при этом представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

Один из потерпевших обратился в полицию, мошенников задержали. Затем Еремеев и его соучастник передали взятку в сумме 400 тыс. рублей сотруднику полиции за то, чтобы избежать уголовной ответственности. В ходе расследования установлено шестеро местных жителей, у которых обвиняемые выманили в общей сложности около 3 млн рублей. Хоматова ранее задержали в Калининграде. Его подельники до этого уже получили сроки в колонии.

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