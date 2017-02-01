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Через Челябинскую область пройдет всероссийский автопробег по заповедникам
01.02.2017 г. 09:19
Через Челябинскую область пройдет всероссийский автопробег по заповедникам. Экспедиция «Заповедный пояс. От Урала до Байкала» стартует 20 мая в Оренбурге. Завершится 26 июня в поселке Усть-Баргузин. Экологи намерены преодолеть около 10 тыс. километров и посетить 20 заповедников России. Первым пунктом автопробега станет заповедник «Оренбургский».
Экспедиция пройдет по территории Оренбуржья, Башкирии, Челябинской и Свердловской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Хакасии, Красноярского края, Иркутской области и Бурятии. Участники автопробега намерены привлечь внимание общественности к особо охраняемым природным территориям и экологическим проблемам. Они также будут отмечать на карте несанкционированные свалки мусора, сообщает РИА «Оренбуржье».
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