Фото с сайта www.mspbank.ru

Москва даст Челябинской области свыше 180 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Это больше, чем тот лимит, который ранее был запланирован для Южного Урала. Благодаря финансированию, в 2017 году будут реализованы все запланированные мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса. Речь идет о предоставлении поручительств, льготных микрокредитов. Также в полной мере будут работать Фонд развития МСП Челябинской области и Центр поддержки предпринимательства в его составе, а также Центр поддержки экспорта, Региональный центр инжиниринга. Продолжится реализация программ для моногородов, проекта по созданию МФЦ для бизнеса, федеральной программы «Ты — предприниматель».

Челябинская область стала лидером среди регионов Уральского федерального округа по объему привлекаемых федеральных субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства. Это стало возможным, в том числе, благодаря проводимой по инициативе губернатора перезагрузке системы поддержки бизнеса.

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