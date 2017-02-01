- -22 ... -24 C°
- -19 ... -21 C°
- 60.3099р. + 0.2248
- 65.0322р. + 0.7472
-
30.01.2017 г. | 13:38
-
30.01.2017 г. | 13:33
Москва даст Челябинской области свыше 180 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
01.02.2017 г. 09:18
Москва даст Челябинской области свыше 180 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Это больше, чем тот лимит, который ранее был запланирован для Южного Урала. Благодаря финансированию, в 2017 году будут реализованы все запланированные мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса. Речь идет о предоставлении поручительств, льготных микрокредитов. Также в полной мере будут работать Фонд развития МСП Челябинской области и Центр поддержки предпринимательства в его составе, а также Центр поддержки экспорта, Региональный центр инжиниринга. Продолжится реализация программ для моногородов, проекта по созданию МФЦ для бизнеса, федеральной программы «Ты — предприниматель».
Челябинская область стала лидером среди регионов Уральского федерального округа по объему привлекаемых федеральных субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства. Это стало возможным, в том числе, благодаря проводимой по инициативе губернатора перезагрузке системы поддержки бизнеса.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 01.02.2017 г. Сделки по продаже готового бизнеса в Челябинске за год подешевели на треть
- 01.02.2017 г. В 2017 году МСБ Челябинской области будет сложнее добиться господдержки
- 31.01.2017 г. Бизнес в Челябинской области жалуется на монополизацию рынка поставок для школ и детсадов
- 30.01.2017 г. Госжилинспекция проверит причину резкого роста платежей за тепло для челябинских бизнесменов
- 27.01.2017 г. С февраля в Челябинской области будут регистрировать только онлайн-кассы