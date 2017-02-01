Фото с сайта diapazon.kz

В Челябинске опубликован список самых пьющих профессий. Его составил сайт по поиску работы Зарплата.ру по результатам опроса. 5% респондентов заявили, что выпивают почти каждый день, 8% регулярно делают это по выходным, 7% - не менее двух раз в неделю. Совсем не употребляют алкоголь лишь 22% жителей города. Но на работе не пьют уже 63% участников опроса, еще 26% делают это только по особым поводам и праздникам. Чаще всего челябинцы с помощью алкоголя пытаются наладить напряженные отношения с коллегами (19%) и побороть нелюбовь к работе (7%). Еще 4% употребляют алкоголь при закрытии сделок в неформальной атмосфере.

По мнению участников опроса, топ самых пьющих профессий возглавляют представители рабочих профессий: сантехники, грузчики, строители и дворники. На втором месте – врачи, на третьем - полицейские и военные, на четвертом - начальники и топ-менеджеры. Замыкают пятерку работники творческих профессий: актеры, художники, певцы и дизайнеры.

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