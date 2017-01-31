Фото с сайта Myslo

Челябинец вызвался проводить 15-летнюю девочку до дома и зарезал ее. СК завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего Александра Шнипова, которого обвиняют в покушении на изнасилование несовершеннолетней и убийстве, совершенном с особой жестокостью.

По версии следствия, в ночь на 3 августа 2016 года пьяный Шнипов на остановке общественного транспорта «Училище» в Ленинском районе встретил незнакомую 15-летнюю челябинку. Он предложил проводить ее домой. В безлюдном месте стал домогаться девочки и избивать ее. Жертва отчаянно сопротивлялась. Мужчина достал нож и многократно ударил ее. В результате девочка скончалась.

По делу опросили два десятка свидетелей. Преступника проверили на вменяемость. Теперь он предстанет перед судом.

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Все новости за 31.01.2017 г.»