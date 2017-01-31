Фото с сайта 33.mchs.gov.ru

Житель Челябинской области погиб на пожаре из-за самодельного электрооборгевателя. Возгорание произошло утром в понедельник, 30 января, в одном из частных домов Еманжелинска. Сотрудники МЧС при ликвидации огня обнаружили погибшим 64-летнего хозяина. Обстоятельства происшествия выясняют следственные органы. По предварительным данным, причиной пожара стало использование самодельного электроотопительного прибора, рассказали в пресс-службе СК России по региону.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 31.01.2017 г.»