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Житель Челябинской области погиб на пожаре из-за самодельного электрооборгевателя
31.01.2017 г. 15:57
Фото с сайта 33.mchs.gov.ru
Житель Челябинской области погиб на пожаре из-за самодельного электрооборгевателя. Возгорание произошло утром в понедельник, 30 января, в одном из частных домов Еманжелинска. Сотрудники МЧС при ликвидации огня обнаружили погибшим 64-летнего хозяина. Обстоятельства происшествия выясняют следственные органы. По предварительным данным, причиной пожара стало использование самодельного электроотопительного прибора, рассказали в пресс-службе СК России по региону.
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