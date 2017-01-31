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Напоившему 3-летнего сына пивом еманжелинцу грозит три года тюрьмы
31.01.2017 г. 16:05
Фото с сайта kmv.gorodskoitelegraf.ru
Напоившему 3-летнего сына пивом еманжелинцу грозит три года тюрьмы. Уголовное дело о жестоком обращении с ребенком и умышленном причинении легкого вреда здоровью следователи передали в суд. 26-летнего мужчину обвиняют в том, что 14 января он напоил мальчика пивом до бессознательного состояния. В результате ребенок оказался в больнице. Отец сам в тот момент был нетрезв. Соцзащита выступила с инициативой лишить мужчину родительских прав.
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