Фото с сайта kmv.gorodskoitelegraf.ru

Напоившему 3-летнего сына пивом еманжелинцу грозит три года тюрьмы. Уголовное дело о жестоком обращении с ребенком и умышленном причинении легкого вреда здоровью следователи передали в суд. 26-летнего мужчину обвиняют в том, что 14 января он напоил мальчика пивом до бессознательного состояния. В результате ребенок оказался в больнице. Отец сам в тот момент был нетрезв. Соцзащита выступила с инициативой лишить мужчину родительских прав.

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Все новости за 31.01.2017 г.»