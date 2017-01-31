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Конгресс-холл к саммиту ШОС в Челябинске начнут строить в феврале 2017 года
31.01.2017 г. 16:03
Конгресс-холл к саммиту ШОС в Челябинске начнут строить в феврале 2017 года. Здание планируют возвести на улице Труда между гостиницей Radisson Blu и торгово-развлекательным комплексом «Гагарин Парк». «Инвестору необходимо учитывать соседство с Центральным стадионом, который является украшением Челябинска, с которым новое здание должно гармонировать», – подчеркнул губернатор Борис Дубровский.
Проект фасада конгресс-холла направят на согласование в главное управление архитектуры. Планы подготовки города к саммиту 2020 года Дубровскому представят в феврале. Среди предстоящих изменений - создание единой пешеходной зоны от Дворца спорта «Юность» с подземным переходом через Троицкий мост на Кировку и к зданию филармонии, а также обустройство Сквера искусств. Он расположится на набережной реки Миасс. Его центром станет историческое здание первой челябинской электростанции, где разместят музей театрального искусства.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
Еще одним проектом в рамках подготовки саммитов ШОС и БРИКС станет формирование жилого микрорайона в границах улиц Красноармейской, Российской, Труда, Нагорной. Связующим звеном станут две транспортные развязки с улицы Братьев Кашириных на Российскую.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
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