Челябинск
- -23 ... -25 C°
- -11 ... -13 C°
- 60.0851р. - 0.0767
- 64.285р. - 0.1483
Нескучное право
-
30.01.2017 г. | 13:38
-
30.01.2017 г. | 13:33
Топ-5 новостей Челябинска
За год в Челябинской области продали свыше 130 тыс. подержанных легковушек
31.01.2017 г. 14:55
Фото с сайта oblast45.ru
За год в Челябинской области продали свыше 130 тыс. подержанных легковушек. Южный Урал занял восьмое место в списке 40 регионов по продажам автомобилей с пробегом. Точное количество реализованных машин составило 130 тыс. 100. Это на 7% больше, чем по итогам 2015 года.
Возглавили рейтинг регионов Москва и Московская область. На столичный регион приходится 12% продаж. На третьем месте Краснодарский край. В целом по стране прирост продаж составил плюс 6% по сравнению с результатами 2015 года. Среди 40 исследованных регионов нашлись и те, где подержанные легковушки стали пользоваться меньшим спросом. Это Республика Дагестан и Калининградская область.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 30.01.2017 г. Челябинец с холодильником на «зебре» парализовал движение на ЧМЗ
- 23.01.2017 г. Падение доходов южноуральцев не озолотит «гаражные» автосервисы
- 19.01.2017 г. Пьяная девушка-бесправница на BMW врезалась в три машины и припарковалась на ледяной горе
- 16.01.2017 г. В Челябинске подорожали подержанные автомобили
- 12.01.2017 г. Автосалон под Магнитогорском обнесли забором из старых ВАЗов