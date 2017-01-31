Фото с сайта oblast45.ru

За год в Челябинской области продали свыше 130 тыс. подержанных легковушек. Южный Урал занял восьмое место в списке 40 регионов по продажам автомобилей с пробегом. Точное количество реализованных машин составило 130 тыс. 100. Это на 7% больше, чем по итогам 2015 года.

Возглавили рейтинг регионов Москва и Московская область. На столичный регион приходится 12% продаж. На третьем месте Краснодарский край. В целом по стране прирост продаж составил плюс 6% по сравнению с результатами 2015 года. Среди 40 исследованных регионов нашлись и те, где подержанные легковушки стали пользоваться меньшим спросом. Это Республика Дагестан и Калининградская область.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 31.01.2017 г.»