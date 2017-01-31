Фото с сайта kprf.ru

Пациент психбольницы в Челябинской области пакетом задушил соседа по палате. Все случилось в понедельник, 30 января, в медицинском учреждении поселка Мирный Чебаркульского района. По предварительным данным, 60-летний мужчина накинул на голову 30-летнему потерпевшему полиэтиленовый пакет и задушил. Есть информация, что между пациентами разгорелся конфликт, и старший решил таким образом отомстить младшему за обиду. Преступника задержали сразу после того, как было найдено тело погибшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас мужчину проверяют на вменяемость. Если наличие психических отклонений подтвердится, уголовное дело закроют, а преступника отправят на принудительное лечение.

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Все новости за 31.01.2017 г.»