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В Челябинской области запретят продавать алкоголь в праздники
31.01.2017 г. 14:06
В Челябинской области запретят продавать алкоголь в праздники. Такое правило введут для магазинов, если будет одобрен соответствующий законопроект. С предложением ввести запрет к губернатору обратилось региональное управление МВД. В ближайшее время будет разработан законопроект о полном запрете продажи алкоголя в праздничные дни и в связи проведением крупных политических, спортивных и культурных мероприятий. Подобные законы уже действуют в ряде регионов страны и показали свою эффективность. Борис Дубровский поручил правительству рассмотреть инициативу силовиков.
Как сообщил министр здравоохранения Сергей Кремлев, в Челябинской области с 2010 года наблюдается устойчивая тенденция снижения уровня алкоголизации населения. Почти втрое уменьшилось число несовершеннолетних, злоупотребляющих спиртным. Однако в 2016 году количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 2,1%. В связи с этим правоохранители и предложили запретить торговать спиртным в определенные дни.
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