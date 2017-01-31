Фото с сайта kmv.gorodskoitelegraf.ru

Челябинская область на пятом месте в России по количеству застройщиков-банкротов. По данным Рейтингового агентства строительного комплекса, в регионе на разных стадиях банкротства находятся пять строительных компаний. На их долю приходится до 100 тыс. кв. метров замороженного жилья. Директор центра недвижимости «Форум» Игорь Чернядьев считает, что банкротство застройщиков - тенденция 2016 года. По его словам, ожидать ухудшения ситуации на рынке недвижимости и резкого снижения спроса, в том числе на договоры долевого участия, не стоит.

«В 2017 году количество обанкротившихся застройщиков увеличиваться не будет. Те компании, которые вы назвали, они как-то реструктурироваться будут, выходить из кризисной ситуации. Вообще 2017 год по прогнозам, по моим личным прогнозам, особенно, начиная со второго квартала, должен быть очень позитивным. И я думаю, что в 2017 году мы будем выходить из ситуации 2015-2016-го, негативной. Люди начнут покупать, люди увидят стабильность рубля, люди увидят стабильность ипотеки, я думаю, что она еще должна снизиться. Люди поймут, что проблемы закончились с нашими застройщиками. То, что было - это было, а то, что будет - это будет», - прокомментировал Игорь Чернядьев.

По мнению Игоря Чернядьева, в 2017 году сработает эффект отсроченного спроса. На рынок вернутся те, кто планировал купить квартиру, но долго боялся. Именно этот контингент поможет рынку недвижимости Челябинской области начать расти.

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