Фото с сайта www.vladtime.ru

В Челябинске создают электронную карту с самыми задымленными местами. Мобильное приложение SMOKY работает с помощью системы геолокации. Пользователь определяет свое местоположение и может узнать в режиме реального времени, какая экологическая обстановка сложилась на этом участке. По словам директора компании «Креограф» Анастасии Деевой, замысел появился около года назад, когда Челябинск так же заволокло дымом. Тогда же начали создание приложения, но потом разработку приостановили. В январе 2017-го, когда на улицах снова стало нечем дышать, программисты вернулись к своей идее.

«Смысл приложения в том, что каждый человек может сообщить, что там, где он сейчас находится, есть запах смога. И на основании того, что много людей сообщают о всех этих запахах, мы все данные обрабатываем и показываем на карте места, где пахнет больше, где меньше. Где человек нажал, там стоит маячок. Соответственно, где больше маячков, там больше людей сообщили о запахе», - рассказала Анастасия Деева.

Приложение будет бесплатным и станет работать на двух наиболее популярных операционных системах смартфонов: Android и iOS. Создание сервиса завершится до 4 февраля. После этого он поступит на проверку модераторам Play Market и AppStore и в течение ближайших недель появится в открытом доступе.

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Все новости за 31.01.2017 г.»