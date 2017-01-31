Фото с сайта Neva.Today

После отмены карантина по гриппу в Челябинске заболеваемость школьников опять выросла. Увеличение составило 18%.

По области за прошлую неделю медики зарегистрировали на 20% больше случаев заражения вирусными инфекциями среди детей, чем в первую неделю после отмены карантина. В связи с этим в понедельник, 30 января, снова приостановили учебный процесс в Верхнем Уфалее, Троицке, Кыштыме, Южноуральске, Саткинском, Катав-Ивановском и Варненском районах.

Среди взрослого населения уровень заболеваемости в регионе, наоборот, продолжает снижаться и за последнюю неделю количество простудившихся уменьшилось на 12%. Однако эпидпорог по-прежнему остается превышенным на 14%. Всего в области с 23 по 29 января зарегистрировано около 35 тыс. случаев, в том числе 161 клинический случай гриппа, сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

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