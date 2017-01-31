Фото с сайта MedPortal.ru

Жителя Еманжелинска оштрафуют за пьяную ругань в адрес врачей скорой помощи. Все случилось перед Новым годом, ночью 26 декабря. 30-летний мужчина напился и стал звонить в городскую больницу. По телефону он беспричинно нецензурно оскорблял медиков. Когда дежурный сбрасывал звонок, еманжелинец перезванивал и продолжал монолог. Действиями хулигана заинтересовалась прокуратура. В надзорном ведомстве считают, что своими действиями он нарушил нормальную работу больницы. Против мужчины возбудили два административных дела. Его обвиняют в оскорблении чести и достоинства сотрудников скорой помощи. За это еманжелинцу грозит штраф до 3 тыс. рублей.

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Все новости за 31.01.2017 г.»