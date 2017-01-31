Челябинск
- -23 ... -25 C°
- -11 ... -13 C°
- 60.0851р. - 0.0767
- 64.285р. - 0.1483
Нескучное право
-
30.01.2017 г. | 13:38
-
30.01.2017 г. | 13:33
Топ-5 новостей Челябинска
Жителя Еманжелинска оштрафуют за пьяную ругань в адрес врачей скорой помощи
31.01.2017 г. 13:35
Фото с сайта MedPortal.ru
Жителя Еманжелинска оштрафуют за пьяную ругань в адрес врачей скорой помощи. Все случилось перед Новым годом, ночью 26 декабря. 30-летний мужчина напился и стал звонить в городскую больницу. По телефону он беспричинно нецензурно оскорблял медиков. Когда дежурный сбрасывал звонок, еманжелинец перезванивал и продолжал монолог. Действиями хулигана заинтересовалась прокуратура. В надзорном ведомстве считают, что своими действиями он нарушил нормальную работу больницы. Против мужчины возбудили два административных дела. Его обвиняют в оскорблении чести и достоинства сотрудников скорой помощи. За это еманжелинцу грозит штраф до 3 тыс. рублей.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 30.01.2017 г. В Миассе из гаража скорой помощи угнали реанимобиль
- 23.12.2016 г. СК проверит информацию о челябинце, который взял в заложники врачей скорой
- 22.12.2016 г. Челябинец три часа держал в заложниках врачей за отказ везти ребенка в больницу
- 15.09.2016 г. 31 карету скорой помощи закупили для южноуральских больниц
- 05.09.2016 г. Скорая с включенными мигалками и сиреной попала в ДТП в Миассе, есть пострадавший