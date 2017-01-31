Житель Челябинска угрожал взорвать ЧТПЗ пятью гранатами. Полиция уже задержала мужчину. Правоохранители поймали «минера», который днем в понедельник, 30 января, сообщил по телефону, что в одном из помещений предприятия находится взрывное устройство. Прибывшие на место полицейские не нашли опасных предметов. Вскоре была установлена личность телефонного террориста. Им оказался 30-летний слесарь завода, который решил разыграть шутку с бомбой, будучи пьяным. В полицию он позвонил по мобильному телефону.

Сотрудники Росгвардии задержали челябинца на проходной. По факту заведомо ложного сообщения возбуждено уголовное дело. Слесарю-шутнику, с которого взяли подписку о невыезде, грозит до трех лет лишения свободы.

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Все новости за 31.01.2017 г.»