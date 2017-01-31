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Художник из Челябинска написал портрет Дональда Трампа с акулами
31.01.2017 г. 14:51
Источник: Альберт Растяпин / facebook.com
Художник из Челябинска написал портрет Дональда Трампа с акулами. 45-й президент США стал главным героем картины Альберта Растяпина, который прославился в интернете иллюстрированием новостей. Его новая работа получила название «Дональд Трамп среди злопыхателей». Последние аллегорически изображены в виде зубастых акул, которые осаждают корабль политика в бурном море. Однако центральный персонаж уверенно смотрит вперед и крепко сжимает руками штурвал. Примечательно, что паруса у шхуны Трампа алого цвета.
Источник: Альберт Растяпин / facebook.com
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