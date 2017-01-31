Фото с сайта innoros.ru

На бывшем заводе имени Колющенко нашли 13 виновников смога. Проверка минэкологии и природоохранной прокуратуры на промышленных предприятиях Челябинска прошла в период с 13 по 19 января, когда над городом стоял особенно густой химический туман. В Советском районе нарушителей нашли на промплощадке завода имени Колющенко, которую сейчас занимают 13 различных предприятий. В основном они занимаются металлообработкой, резкой, сваркой и покраской.

У всех коммерсантов неорганизованные источники выбросов. Эксперты минэкологии обнаружили, что предприятия не имеют разрешений на выброс вредных веществ в атмосферу, а также не выполняют предписания по работе в период НМУ, в том числе сжигают отходы в период безветрия.

Нарушителей нашли также на мебельных складах по улицам Кирова и Елькина. Площадки отапливают котельные, которые без разрешения минэкологии выбрасывают в воздух продукты горения.

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Все новости за 31.01.2017 г.»