Фото с сайта komi-news.ru

Челябинская область на втором месте в России по уровню подростковой преступности. В 2016 году молодые люди совершили в регионе 1 тыс. 935 правонарушений. Больше только в Свердловской области - свыше 2 тыс. зарегистрированных преступлений. Данные управления правовой статистики Генпрокуратуры опубликовало РИА Новости. Сложная ситуация также в Сибири и Забайкалье. Меньше всего нарушает закон молодежь Северного Кавказа.

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт считает, что большую роль в росте количества преступлений среди подростков играет конфликтность в школе и то, что у современных детей слишком много свободного времени. "Мы давно говорили о том, что можно сколько угодно запрещать и энергетические напитки, и пиво, но пока не будет инфраструктуры детской занятости, мы эту проблему не решим", — считает парламентарий.

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Все новости за 31.01.2017 г.»