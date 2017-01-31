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Челябинская область на втором месте в России по уровню подростковой преступности
31.01.2017 г. 12:54
Челябинская область на втором месте в России по уровню подростковой преступности. В 2016 году молодые люди совершили в регионе 1 тыс. 935 правонарушений. Больше только в Свердловской области - свыше 2 тыс. зарегистрированных преступлений. Данные управления правовой статистики Генпрокуратуры опубликовало РИА Новости. Сложная ситуация также в Сибири и Забайкалье. Меньше всего нарушает закон молодежь Северного Кавказа.
Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт считает, что большую роль в росте количества преступлений среди подростков играет конфликтность в школе и то, что у современных детей слишком много свободного времени. "Мы давно говорили о том, что можно сколько угодно запрещать и энергетические напитки, и пиво, но пока не будет инфраструктуры детской занятости, мы эту проблему не решим", — считает парламентарий.
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