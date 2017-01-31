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АИЖК отсудило более 23 млн рублей у «Речелстроя»
31.01.2017 г. 12:51
АИЖК отсудило более 23 млн рублей у «Речелстроя». Арбитражный суд Москвы одобрил в общей сложности три иска к челябинскому застройщику. Как сообщает "Коммерсантъ", в марте будет рассмотрен еще один - на 2 млн рублей. Согласно материалам дела, долг образовался за аренду двух земельных участков по договору от 2014 года. На сегодняшний день "Речелстрой" не завершил в микрорайоне "Чурилово Lake Сity" строительство 11 жилых домов. Из них пять находятся в высокой степени готовности. Три объекта "Речелстрой" планирует сдать до июня 2017-го.
У компании порядка 1,7 тыс. дольщиков. 700 из них признаны проблемными. В настоящее время компания утвердила график реструктуризации задолженности в Сбербанке и ведет с ним переговоры о получении дополнительного финансирования. Как заявили ранее в пресс-службе застройщика, новый кредит позволит сдать многоэтажки в срок. Помимо этих денег, планируют привлечь средства инвесторов.
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