Фото с сайта KP40.ru

Магнитогорец запер мать в квартире и выбросился из окна. Перед тем, как заявить о желании свести счеты с жизнью, южноуралец трое суток пил алкоголь вместе с приятелем в квартире на третьем этаже. Когда мужчина стал кричать, что убьет себя, на место вызвали спасателей и полицию. Произошло это в понедельник, 30 января. Специалисты вскрыли дверь квартиры и, помимо собутыльников, обнаружили запертую в комнате мать устроившего переполох магнитогорца. Увидев людей в форме, мужчина выпрыгнул в окно с третьего этажа. Приземлившись в снег, он остался жив и попытался убежать, однако его задержали и передали прибывшим медикам психиатрической бригады, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

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Все новости за 31.01.2017 г.»