Фото с сайта pravmin74.ru

После обращения Навального челябинское УФАС не нашло нарушений в сделке на разработку логотипа Сатки. Региональное управление антимонопольной службы проверило документы бюджетного учреждения «Центр развития туризма Саткинского муниципального района» после получения запроса от «Фонда по борьбе с коррупцией» Алексея Навального. По данным организации, контракт на разработку логотипа и фирменного стиля города с московской дизайн-студией Аремия Лебедева заключили без проведения конкурса. Как сообщает «Коммерсантъ», УФАС не обнаружило нарушений при заключении договора. Цена контракта составила 35 тыс. рублей.

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Все новости за 31.01.2017 г.»