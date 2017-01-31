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После обращения Навального челябинское УФАС не нашло нарушений в сделке на разработку логотипа Сатки
31.01.2017 г. 12:05
Фото с сайта pravmin74.ru
После обращения Навального челябинское УФАС не нашло нарушений в сделке на разработку логотипа Сатки. Региональное управление антимонопольной службы проверило документы бюджетного учреждения «Центр развития туризма Саткинского муниципального района» после получения запроса от «Фонда по борьбе с коррупцией» Алексея Навального. По данным организации, контракт на разработку логотипа и фирменного стиля города с московской дизайн-студией Аремия Лебедева заключили без проведения конкурса. Как сообщает «Коммерсантъ», УФАС не обнаружило нарушений при заключении договора. Цена контракта составила 35 тыс. рублей.
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