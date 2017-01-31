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Бизнес в Челябинской области жалуется на монополизацию рынка поставок для школ и детсадов
31.01.2017 г. 11:57
Бизнес в Челябинской области жалуется на монополизацию рынка поставок для школ и детсадов. Многочисленные заявления от предпринимателей поступили в региональный штаб ОНФ. Представители частных компаний утверждают, что некоторые фирмы вступают в сговор и специально ограничивают конкуренцию.
Примером этого могут служить недавние данные УФАС, которое сообщило, что три монтажные компании Челябинска поделили между собой более 90% всех детских садов и школ города. "Причем договоры были заключены без каких-либо конкурентных процедур", - рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ "Честная и эффективная экономика" Сергей Ермаков.
По его мнению, необходимо составить список предприятий малого и среднего бизнеса - потенциальных поставщиков для образовательных организаций. Этот вопрос представители ОНФ планируют обсудить в минэкономразвития области.
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