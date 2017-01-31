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ФОМС требует с владельцев клуба «Хромая лошадь» 1 млн рублей за лечение пострадавших на пожаре. Ответчиками в суде выступают не только собственники заведения, но и пиротехники, бывшие директора, а также двое экс-сотрудников Госпожарнадзора.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Пермского территориального отделения фонда, в августе 2016 года судом уже был удовлетворен иск на 16 млн рублей. Это те средства, которые ушли на лечение и реабилитацию тяжелобольных в разных больницах России, в том числе в Челябинском ожоговом центре. Всего в южноуральскую столицу после трагедии в декабре 2009 года доставили семерых пострадавших. Жертвами страшного пожара стали 112 человек, еще более сотни в крайне тяжелом и критическом состоянии находились в больницах Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Челябинска. Некоторые из них до сих пор продолжают получать медицинскую помощь.

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Все новости за 31.01.2017 г.»