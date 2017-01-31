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30.01.2017 г. | 13:33
В Челябинске разработали приложение для смартфонов, определяющее места со смогом
31.01.2017 г. 08:53
В Челябинске разработали приложение для смартфонов, определяющее места со смогом. Сервис SMOKY представляет собой электронную карту города с обозначенными зонами сильного задымления. В него встроена система геолокации. Пользователь определяет свое местоположение и может узнать в режиме реального времени, какая экологическая обстановка сложилась на этом участке. Красными точками будут отмечены места высокой концентрации химического тумана.
Разработчики планируют завершить бета-тестирование к середине февраля. Как рассказали "Хорошим новостям" в фирме "Креограф", приложение будет бесплатным и станет доступно всем желающим в App Store. В скором времени его доработают - добавят чат и поле для пометок.
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