Фото с сайта susanin.udm.ru

В Челябинске разработали приложение для смартфонов, определяющее места со смогом. Сервис SMOKY представляет собой электронную карту города с обозначенными зонами сильного задымления. В него встроена система геолокации. Пользователь определяет свое местоположение и может узнать в режиме реального времени, какая экологическая обстановка сложилась на этом участке. Красными точками будут отмечены места высокой концентрации химического тумана.

Разработчики планируют завершить бета-тестирование к середине февраля. Как рассказали "Хорошим новостям" в фирме "Креограф", приложение будет бесплатным и станет доступно всем желающим в App Store. В скором времени его доработают - добавят чат и поле для пометок.

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Все новости за 31.01.2017 г.»