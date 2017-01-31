Фото с сайта 64.rodina.news

В Коркино маленькая девочка обварилась кипятком. Она опрокинула на себя кружку с горячей водой и попала в больницу. Ребенку всего 1,5 года, сообщает газета "Горняцкая правда". Инцидент с девочкой из поселка Роза произошел 30 января. Ребенок улучил момент и потянул на себя кружку с кипятком, она опрокинулась, в результате пострадавшая получила термический ожог левого плеча второй степени. Бригада скорой помощи доставила пациентку в травмпункт центральной больницы Коркино.

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Все новости за 31.01.2017 г.»