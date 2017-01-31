Челябинск
- -12 ... -14 C°
- -22 ... -24 C°
- 60.1618р. - 0.1578
- 64.4333р. + 0.0904
Нескучное право
-
30.01.2017 г. | 13:38
-
30.01.2017 г. | 13:33
Топ-5 новостей Челябинска
В Коркино маленькая девочка обварилась кипятком
31.01.2017 г. 08:47
Фото с сайта 64.rodina.news
В Коркино маленькая девочка обварилась кипятком. Она опрокинула на себя кружку с горячей водой и попала в больницу. Ребенку всего 1,5 года, сообщает газета "Горняцкая правда". Инцидент с девочкой из поселка Роза произошел 30 января. Ребенок улучил момент и потянул на себя кружку с кипятком, она опрокинулась, в результате пострадавшая получила термический ожог левого плеча второй степени. Бригада скорой помощи доставила пациентку в травмпункт центральной больницы Коркино.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 13.01.2017 г. Двухлетний ребенок в Кыштыме вылил на себя кипяток из кастрюли
- 06.12.2016 г. По факту ожога ребенка супом в челябинском детсаду возбуждено уголовное дело
- 14.11.2016 г. В Сосновском районе мать обварила новорожденного ребенка кипятком в бане
- 04.10.2016 г. В старом бараке на ЧМЗ с потолка полился кипяток во время подачи отопления
- 15.09.2016 г. Женщина из Златоуста проведет пять лет в колонии за сожжение матери